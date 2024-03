Javier L. schiet Ludson met 7 kogels dood op druk tankstation: 14 jaar cel

Javier L. (42) uit Tilburg moet 14 jaar de cel in voor de moord op stadgenoot Ludson S. L. schoot op 21 december 2022 zeven keer op zijn rivaal bij het Esso tankstation aan de Ringbaan-Oost in Tilburg. De laatste paar schoten van dichtbij in zijn achterhoofd werden Ludson S. fataal. “Het was hij of ik”, zei Javier L. tijdens de zitting.

Er is geen twijfel dat Javier Ludson heeft doodgeschoten, aldus de rechtbank. Maar, de rechters vinden niet dat hij hem met voorbedachte rade heeft vermoord. "Als hij al van plan was om hem te doden, dan had hij dat meteen kunnen doen toen hij bij het tankstation aankwam. Hij had het wapen ook al kunnen doorladen, maar heeft dat pas gedaan toen de broer van het latere slachtoffer in zijn richting liep." De rechtbank spreekt van een 'koelbloedige doodslag'.

Javier L. was op die 21ste december bang hij eraan zou gaan. Hij werd, naar eigen zeggen, al twee jaar bedreigd door de broers Ludson en Lutgardo S. Hij zag geen andere uitweg meer dan zelf maar te schieten toen de twee broers ineens opdoken bij het tankstation waar hij vaak met vrienden rondhing.

Schokkende beelden

De beelden van de schietpartij werden vertoond tijdens de zitting. Het was schokkend om te zien hoe de drie rivalen elkaar tegenkwamen bij een benzinepomp aan de Ringbaan Oost in Tilburg en een van hen met zeven schoten werd gedood.

Javier L. stond bij het tankstation met vrienden wat na te praten over de dienst voor de doodgeschoten Tilburgse rapper Boechi, die die middag in het Willem II-stadion was herdacht. Daar was ruzie ontstaan tussen de broers en Javier en daar was hem verteld dat ‘vandaag de dag was’.

Rond zes uur die avond kwamen Lutgardo, Ludson en nog iemand met de auto aan bij het tankstation en parkeerden bij een pomp. Lutgardo stapte uit en liep naar de shop. Ludson stapte ook uit, maar bleef naast de auto staan. Op de beelden was te zien dat Lutgardo zich ineens half omdraait en naar Javier en zijn vrienden kijkt.

Volgens Javier heeft Lutgardo toen gezegd: "Wie gaat ons nou tegenhouden? Flikker, wat ga jij doen?" Op het moment dat zijn linkerhand in zijn jaszak stak, vermoedde Javier dat hij beschoten zou worden. Daarop trok hij zelf zijn wapen dat hij die middag van een vriend had gekregen.

Schoten in nek en achterhoofd

Lutgardo draaide zich om en zette het op een lopen. Ludson, die nog bij de auto stond, rende ook weg, maar koos ervoor om links om de auto en de benzinepompen heen te lopen. Al rennend schoot Javier op zijn rivaal. Eerst raakte hij hem in zijn kuit, daarna in drie keer in zijn bovenlijf en arm. Ludson viel op de grond en bleef roerloos op zijn buik liggen. Javier boog zich over hem heen en schoot hem nog drie keer in nek en achterhoofd. De laatste twee schoten bleken dodelijk.

Dat het een schokkende afrekening lijkt, net als in een film, daar was ook schutter Javier L. het mee eens. “Maar, ik kon niet anders. Het was zij of ik.” Suggesties van de rechters om te zoeken naar andere mogelijkheden, zoals zelf weglopen, wuifde Javier weg. De rivalen stonden onverwacht tegenover elkaar en nu was er niemand die ertussen sprong, zoals eerder die middag nog bij het Willem II-stadion.

Jarenlange ruzie

De moord op Ludson zou zijn voortgekomen uit een jarenlange ruzie tussen de broers en Javier. Ludson zou bij een aanrijding schade hebben gemaakt aan de auto van Javier en de afwikkeling zorgde voor veel ellende. De broers, die hij vaak tegenkwam in Tilburg, lieten steeds blijken dat ze hem zouden pakken, zo vertelde Javier.

De verdediging voerde noodweer aan, maar dat wijst de rechtbank van de hand. "Javier trok pas zijn wapen toen Lutgardo zich al had omgedraaid. En Ludson rende al weg toen Javier nog achter zijn broer aanzat. Er was ook geen enkele dreiging van een wapen richting Javier. En geen van de broers had ook een wapen bij zich."

De rechtbank vindt ook niet dat er sprake was van psychische overmacht. "Hij heeft zelf de aanval gezocht en niet bijvoorbeeld dekking gezocht. Ook is hij na de schoten in het achterhoofd rustig weggelopen. Dat hij veel angst had, blijkt nergens uit."