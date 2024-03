Spierbundel bouwt hardheid op om te kunnen toeslaan op de sup

Suppen wordt steeds populairder in Nederland. Voor Donato Freens is het veel meer dan heel ontspannen met een SUP-board het water opgaan. De achttienjarige Nederlands kampioen en vice-wereldkampioen uit Sint Willebrord ziet het als een levenswijze.

Een vrouw laat haar twee Engelse bulldogs uit en iets verderop loopt een stelletje over het zand. De Galderse Meren in het zuiden van Breda is geliefd bij natuurliefhebbers. Donato geniet ook, maar dan al staand op zijn ruim vier meter lange plank, met een peddel in zijn hand. "Stand Up Paddling of suppen is een fantastische sport die je altijd kunt doen."

"Je bouwt een stuk hardheid op."

Deze middag schijnt het zonnetje en komt het kwik boven de 15 graden uit, maar vaak zijn de weersomstandigheden minder gunstig. "Veel mensen suppen als het warm is. Maar ik ga ook het water op als het sneeuwt, waait of regent. Als je ook traint in oncomfortabele omstandigheden, kun je je beter voorbereiden op wedstrijden. Je bouwt een stuk hardheid op. Het is bij wedstrijden echt niet altijd 30 graden."

"Het is een beetje uit de hand gelopen."

De liefde voor suppen ontstond in Qatar, waar Donato tien jaar woonde. In het laatste jaar in de oliestaat maakte hij zijn eerste meters op het water. Na de verhuizing naar Sint Willebrord ging het hard. "De eerste wedstrijd eindigde ik als 27ste. Het is daarna een beetje uit de hand gelopen. Met dank aan mijn ouders die dag en nacht voor me klaarstaan." Om zo goed te zijn, traint Donato iedere dag. Meestal in de buurt van Sint Willebrord, maar ook regelmatig in het buitenland. "Verder doe ik diverse kracht- en conditiesporten. Ook techniek is heel belangrijk en doorzettingsvermogen natuurlijk. Hoe ver kun en wil je gaan?" Donato trekt veel bekijks op het water. "Het valt mij op dat mensen die hier met hun honden lopen heel vaak hun telefoon pakken als ik op volle snelheid voorbij sup. Alleen maar leuk, want het is mijn doel om de sport zo groot mogelijk te maken. Mensen herinneren zich misschien niet al je titels, maar de indruk die je achterlaat is blijvend."

"Er liggen volop kansen voor mij."