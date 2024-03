Foto: SQ Vision. Foto: SQ Vision. Foto: SQ Vision. Volgende 1/4 Flinke drugsdumping in de Kleine Dommel

Bij rivier de Kleine Dommel in Eindhoven heeft dinsdagmiddag een hardloper een flinke lading jerrycans gevonden. De blauwe en witte vaten bleven vastzitten tegen een omgevallen boom. Een aantal van die vaten is leeg. In sommige zit nog fosforzuur, dat voor het maken van drugs wordt gebruikt.