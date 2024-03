Als je op kraamvisite gaat, weet je dat rust belangrijk is voor een kersvers gezin. En dat geldt natuurlijk ook in de natuur. Daarom vragen boswachters aan wandelaars en fietsers in de Brabantse bossen om er rekening mee te houden dat het broedseizoen weer is begonnen. Boswachter Erik Schram legt in deze video uit wat de spelregels zijn.

Imke van der Laar Geschreven door