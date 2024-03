Olcay Gulsen gaat aangifte doen van neppornofilmpje

TV-bekendheid Olcay Gulsen gaat aangifte doen vanwege een neppornofilmpje dat online is gezet. Dat zei ze dinsdagavond in de talkshow Sophie en Jeroen. Op een pornosite met miljoenen bezoekers doken de afgelopen dagen beelden op van verschillende bekende Nederlanders. Die beelden zijn met kunstmatige intelligentie gemaakt. Ook de Waalwijkse Gulsen is slachtoffer geworden van zogenoemde 'deepfakeporno'.

"Ja, dat ga ik doen", antwoordde Gulsen op de vraag of zij aangifte gaat doen. "Niet voor mezelf, maar omdat ik een sociale en maatschappelijke verantwoordelijkheid heb om dit veel hoger op de agenda te krijgen. Nu zijn het tien of twintig BN'ers, maar het gebeurt op veel grotere schaal met gewone burgers. We moeten ervoor waken dat mensen op hele jonge leeftijd op deze manier misbruikt worden en daar op lange termijn schade van ondervinden."

“Ik ben erg geschrokken."