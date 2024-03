Huis beschoten, bewoners hoorden drie knallen: 'Doodeng'

Foto: SQ Vision. Foto: SQ Vision. Foto: SQ Vision. Foto: SQ Vision. Foto: SQ Vision. Foto: SQ Vision. Foto: SQ Vision. Volgende 1/8 Huis beschoten in Eindhoven, bewoner ontdekt drie kogelgaten in deur

Een huis aan de Oostendelaan in Eindhoven is beschoten. De bewoners van het huis ontdekten woensdagochtend drie kogelgaten in hun voordeur. Volgens buurtbewoners woont er een gezin met meerdere kinderen in het huis. "Ik vind het doodeng", vertelt een van hen.

De bewoners van het huis hoorden dinsdagavond rond elf uur drie harde knallen. Daarna zagen ze iemand over straat rennen en in een auto stappen. Ze dachten dat er vuurwerk was afgestoken. Maar toen een van de bewoners 's ochtends naar beneden kwam, zag hij drie kogelgaten in de voordeur. In de hal van het huis zijn kogels gevonden en op straat liggen twee kogelhulzen. In de straat wordt onder meer met een speurhond onderzoek gedaan. Buurtbewoners vertellen dat ook zij 's nachts de knallen hoorden. Volgens de buurman klonken die knallen overduidelijk als schoten. Maar de meeste buurtbewoners denken daar anders over.

Een van de kogelhulzen die op straat is gevonden (foto: SQ Vision).

"Ik hoorde de knallen en dacht: alweer vuurwerk. Dat wordt veel afgestoken hier", vertelt Peggy Duyts. Ze woont een stukje verderop in de straat. "Toen de politie vanochtend aan mijn deur stond, had ik pas door dat er iets anders aan de hand was. Dat er is geschoten, vind ik doodeng. Onze straat is altijd kei fijn." In het huis woont een gezin met meerdere kinderen. De dochter van Sonja Kooijmans zit bij een van die kinderen op school. "Het is een hartstikke lief gezin", weet ze. "Ik vind het wel apart dat dit bij ze gebeurt." Waarom er op het huis is geschoten, is nog niet duidelijk. Volgens de politie lijkt het huis willekeurig te zijn uitgekozen. In de wijk zit de schrik er in ieder geval goed in.

Foto: SQ Vision.

"Ik hoorde pang pang pang!", vertelt Mieke. "Ik vind het eng, het komt wel heel dichtbij." Al kijkt ze er niet van op dat zoiets gebeurt in haar straat. "Mijn man en ik wonen hier nu vijftig jaar, maar de buurt is zo veranderd. Vroeger was alles open, maar tegenwoordig kent niemand elkaar meer." Nel Vorstenbosch is enorm geschrokken van wat er is gebeurd. Ze heeft de knallen niet gehoord, maar werd wakker toen de politie aan de deur stond voor onderzoek. "Verschrikkelijk. Ik zag net die kogelgaten, daar schrik ik wel van", vertelt ze.