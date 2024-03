Dode puppy's met bakstenen om hun nek uit de Maas gevist: 'Horror'

Een lugubere vondst dinsdag bij de Maas in Den Bosch. Twee vissers hengelden plots twee dode puppy's uit het water. De beestjes waren met baksteen en al in het water gedumpt. "Het was een dag die wij als dierenambulancemedewerkers niet mee willen maken. Horror", meldt de dierenambulance.

De twee vissers zaten dinsdag aan de Veerweg nietsvermoedend te vissen toen ze plotseling beet hadden. Uit het water haalden ze twee rottweilers van zo'n tien weken oud. Ze hadden een touw om hun hals met daaraan een baksteen. De puppy's leefden niet meer. "Dit gaat echt iedere verbeelding te boven. Hoe kun je dit in godsnaam doen?", vraagt de dierenambulance zich af. "Hier zijn simpelweg geen woorden voor." Oproep om informatie te delen

De puppy's zijn naar het forensisch instituut voor dieren in Purmerend gebracht. Hier wordt onderzoek gedaan als er vermoedens zijn van dierenmishandeling. De dierenambulance roept op om informatie over deze zaak te delen. "Ken je iemand die twee pups had en die nu weg zijn? Geef alles door aan de dierenpolitie of aan ons."