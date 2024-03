A58 weer open na kettingbotsing met vrachtwagen en auto's, twee gewonden

Door een ongeluk op de A58 was de snelweg tussen Tilburg en Eindhoven woensdagmiddag enige tijd dicht. Drie auto's en een vrachtwagen botsten rond vier uur vlakbij Oirschot op elkaar. Twee mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Onduidelijk is of ze ernstig gewond zijn. Tussen Moergestel en Best stond een kilometerslange file van stilstaand verkeer.

Meerdere hulpdiensten kwamen naar de plek van het ongeluk, waaronder de brandweer en meerdere ambulances. Een traumahelikopter werd preventief opgeroepen, maar hoefde niet te landen. "'Een flinke klapper maar het letsel valt gelet de schade me", aldus de officier van dienst van de politie Eindhoven in een bericht op Instagram. De weg lag bezaaid met brokstukken, maar omdat er geen politieonderzoek nodig was, kon vrij snel begonnen met de bergingswerkzaamheden. Rond vijf uur ging er een rijbaan op en een kwartier later werd de hele A58 weer vrijgegeven. In de andere richting, tussen Eindhoven en Tilburg, zorgde het ongeluk voor een kijkersfile. Eerder op de dag rond half vier, gebeurden er al twee ongelukken op de A2 bij Eindhoven tussen knooppunten De Hogt en Batadorp. De reistijd liep daar op tot een half uur extra.

Foto: Sander van Gils/SQ Vision

Foto: Sander van Gils/SQ Vision