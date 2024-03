Wielrenster gewond na ongeluk, automobilist rijdt door en wordt gezocht

Een wielrenster is woensdagmiddag aangereden en gewond geraakt op de Langstraat in Venhorst. De automobilist die het ongeluk veroorzaakte is even uitgestapt, maar ook vrij snel weer doorgereden. Later is de fietser naar het ziekenhuis gebracht.

De vrouw bleef na de aanrijding alleen achter op de grond. De automobilist heeft geen gegevens achtergelaten. Het slachtoffer is na hulp van omstanders met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de auto wordt ondertussen gezocht door de politie Maashorst. De automobilist zou volgens de politie Maashorst een blanke man zijn tussen de 20 en 25 jaar. Hij reed in een donkerkleurige Opel Corsa.