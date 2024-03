Deze tophockeyster wil geen interlands meer spelen: 'Dat boek is dicht'

Maartje Krekelaar is bezig aan een uitstekend seizoen bij HC ’s-Hertogenbosch, de koploper van de Hoofdklasse Hockey Dames. Regelmatig krijgt ze de vraag wanneer ze terugkeert in het Nederlands team. De 28-jarige Udense raakte het plezier in hockey echter kwijt onder de vorige bondscoach en noemt Oranje een gesloten boek. "De druk van het moeten presteren voor een plek in de selectie heeft me geen betere speelster gemaakt."

De huidige speelsters van Oranje willen het liefst niets meer zeggen over oud-bondscoach Alyson Annan die begin 2022 werd ontslagen. Binnen de spelersgroep was sprake van een angstcultuur. Ook Maartje werkte onder Annan en kan beamen dat de sfeer verre van fijn was. Na het ontslag werd er door de hockeybond een externe vertrouwenspersoon aangesteld. “In eerste instantie ben ik niet eens benaderd voor een gesprek omdat ik geen deel uitmaakte van de nieuwe selectie. Dat vond ik best wel moeilijk, want ik wilde graag mijn kant van het verhaal laten horen. Uiteindelijk toen het rapport al was gemaakt, heb ik twee uur lang met die man gepraat. Het was fijn om mijn hart te luchten." Uit het rapport bleek dat veel speelsters last hadden van de prestatiecultuur binnen de ploeg.

"Om de top te halen moet je egoïstisch zijn."

In 2019 speelde ze haar laatste interland en twee jaar geleden besloot ze dat er geen nieuwe meer bijkomt. “Ik ben trots op mijn interlands, heb mooie dingen meegemaakt en veel landen gezien. Voor Oranje wil ik echter niet meer uitkomen. Ik heb fysiek en mentaal moeten herstellen na mijn tijd onder de vorige coach. Het is ten koste gegaan van mijn plezier in het spel." Er viel door de beslissing een last van haar schouder en Maartje is nu een betere hockeyster dan ooit. “Druk voel ik niet en ik ben niet met bezig met een concurrentiestrijd. Ik geniet van de ontwikkeling van de jonge meiden. Samen willen we met deze warme club weer een kampioenschap vieren. Dat lukte vorig seizoen niet en dat was even wennen. Het heeft ons geleerd dat succes niet zomaar aan komt waaien.”

"Je kunt iemand niet alleen maar afblaffen."