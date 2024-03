Bijna-botsing in de lucht bij Breda leidt tot meer onderzoek

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) gaat onderzoek doen naar het zogenoemde 'airproxen', situaties waarbij twee vliegtuigen bijna met elkaar botsen. Zo ging het onder andere boven Bosschenhoofd bijna mis.

De OVV onderzocht eind vorig jaar negen voorvallen in de luchtvaart. Twee daarvan vonden in Brabant plaats. Het staat allemaal in een net uitgebracht rapport, waarin het vooral over de kleinere luchtvaart gaat.

Zo raakten twee vliegtuigjes elkaar bijna boven Breda Airport. Dat gebeurde na het opstijgen in het luchtverkeerscircuit, de banen die vliegtuigen bij een start of landing moeten volgen. Hoe dat kon gebeuren meldt de OVV niet.

Op 16 november vond er boven Gelderland een trainingsvlucht plaats met een instructeur en een leerling aan boord. Die kwamen op het pad van twee F-16's. De straaljagers waren op dat moment onderweg naar vliegbasis Volkel.

Een van de F-16-piloten moest plots uitwijken voor het toestel. Iedereen kon uiteindelijk veilig landen. Maar volgens de raad gaat het toch om een 'ernstig incident'.

'Maar een airprox kan ontzettend gevaarlijk zijn voor heel veel mensen', waarschuwt voorzitter Chris van Dam. Volgens de onderzoekers ervaren sommige vliegers airprox als een spannendere ervaring. Andere vinden het juist heel eng.

Volgens Van Dam hebben vliegtuigen in een ideale wereld apparatuur om elkaar in de lucht op te merken. Maar dit is niet bij alle toestellen het geval. Ook in de praktijk merken piloten elkaar niet altijd op. Hij vindt het daarom niet gek dat airproxen zo vaak voorkomt. Hij hoopt dat er 'heldere lessen voor de toekomst' komen waar alle vliegers iets aan hebben.