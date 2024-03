112-nieuws: boetes voor loslopende honden • twee ongevallen op dezelfde weg

05.18

Aan de Donauring in Veghel is afgelopen nacht een auto in vlammen opgegaan. Het vuur werd rond halfvier 's nachts ontdekt. Toen de brandweer aankwam, was het vuur al overgeslagen naar een schutting. De brandweer kon voorkomen dat ook een overkapping in vlammen zou opgaan. De verwoeste auto was geparkeerd op een binnenplaats aan de achterkant van rijtjeshuizen. Hoe de brand kon ontstaan, wordt onderzocht.