Gina July laat zien hoe Brabanders feestvieren in Zinderend Zuiden

Het tv-programma Zinderend Zuiden van Omroep Brabant krijgt vanaf 1 april een nieuw gezicht: Gina July. Elke week neemt Gina je mee naar de leukste festivals en evenementen. En feestvieren? Laat dat maar aan de Brabanders over. Je ziet elke maandag vanaf 17.15 uur een nieuwe aflevering op Omroep Brabant tv, online, Brabant+ en YouTube.

Haar gevatte opmerkingen in combinatie met een unieke interviewstijl zorgen voor de meest hilarische gesprekken. Volg je Katertje of Dumpert op Instagram? Dan heb je Gina ongetwijfeld al een keer voorbij zien komen. Gina July (28) is behalve presentatrice en model ook online een bekende persoonlijkheid. We zullen dus ook op de social media kanalen van Omroep Brabant meer van haar gaan zien.

Gina July mag dan officieel geen Brabantse zijn, ze voelt zichzelf wel Brabants en klinkt na elf jaar toch ook een beetje Tilburgs. De presentatrice komt uit Soest, verhuisde naar Goes en voor haar artiestenopleiding belandde ze in Tilburg. Het plan was om zangeres en actrice te worden, maar ze ontdekte al snel dat presenteren haar op het lijf geschreven is.

Festivaldier

Voor de verschillende online kanalen bezocht Gina al heel veel festivals en meestal waren die nog in Brabant ook. "Wat dat betreft is Zinderend Zuiden mij op het lijf geschreven", zegt de presentatrice. Want zelf houdt ook wel van een feestje en gezelligheid. Zo is ze al jaren op het podium te vinden als zangeres en MC bij verschillende disco acts.

Maar de Tilburgse denkt niet dat ze alles al gezien heeft. "Er zijn zoveel evenementen en festivals in Brabant, die vernieuwen ook regelmatig, net als de artiesten. Verder komen er ook elk jaar nieuwe originele evenementen bij. Er is nog zoveel te ontdekken."

Achter de schermen

In Zinderend Zuiden wil Gina niet alleen laten zien dat Brabanders experts zijn in feestvieren, maar ook in organiseren. "Want feestvieren is vanzelfsprekend in onze provincie, maar daar komt zoveel liefde, creativiteit en ook hulp van vrijwilligers bij kijken. Die mooie verhalen en inzet achter de schermen wil ik ook laten zien."

Dat doet ze vol enthousiasme en met open vizier. "Ik kijk dit weekend heel erg uit naar Paaspop, maar ook naar Best Kept Secret waar ik al een paar jaar niet geweest ben." Ze heeft echter net zo veel zin in de verzamelbeurzen en een spooktocht die ze gaat bezoeken.

Nieuwe avonturen

"Neem nou zo'n Harley Davidson bijeenkomst vorige week, ik had geen idee dat we zoiets hadden in Brabant." Ze is heel benieuwd waar dit festivalseizoen haar gaat brengen. "We maken het lekker gezellig en luchtig en ik ben ervan overtuigd dat elk weekend een nieuw avontuur wordt."

Hieronder vind je al een leuke video van Zinderend Zuiden op het Duikboot Festival in Breda. Elke week posten we het YouTube-kanaal van Zinderend Zuiden video's van de leukste evenementen van Brabant. Dus volg het programma ook zeker daar.

Duikboot Festival op YouTube: