Roosendaal even ABBA-hoofdstad van Europa: 'In deze muziek zit magie'

Roosendaal is dit weekend even ABBA-hoofdstad. Daar vindt zaterdag de Internationale ABBA-dag plaats en die trekt honderden liefhebbers uit heel de wereld naar het westen van de provincie. De animo is zo groot dat diverse hotels in Roosendaal zijn volgeboekt. De dag wordt georganiseerd door de officiële internationale ABBA-fanclub. "In deze muziek zit magie."

"Fans vinden het geweldig om dit weekend bij elkaar te zijn en samen te genieten van de muziek van ABBA", legt organisator Helga uit. "Deze mensen hebben allemaal dezelfde hobby. Het is heel erg leuk om dan met elkaar in contact te komen."

Ze leidt de fanclub al sinds 1986, samen met Anita Notenboom, toen de vorige fanclub in Nederland stopte. Ze is een fan van het eerste uur. "De muziek van ABBA spreekt me gewoon aan. Die is tijdloos, heel goed geschreven. De combinatie van de muziek, de teksten en de zang is magisch."

Er staat dan ook een vol weekend op het programma, vertelt ze. Zaterdag is er 's ochtends een grote ABBA-platen- en memorabiliabeurs in Rottier Dance Studio. ook dan is er weer een quiz dit kleer met zeldzame en gesigneerde items als prijzen. Er zijn video's te zien op een groot scherm en er is een kleine expositie over de hit 'Waterloo' uit 1974, ter gelegenheid van het vijftigjarig jubileum van dit succesnummer. De dag eindigt met een traditionele disco, van zeven tot elf uur 's avonds. "Lekker dansen op ABBA-muziek."

Daarnaast pronkt de organisatie met een paar 'supergasten'. "Een van hen is Harry Schildknip. Hij was vanaf 1973 de begeleider van ABBA in Nederland namens de platenmaatschappij en zal zijn herinneringen delen. Daarnaast is Janne Schaffer aanwezig, een heel bekende Zweedse gitarist die ook vanaf de beginjaren met ABBA meespeelde." Hij geeft een lezing over zijn ABBA-herinneringen en lardeert dit met muzikale samples.

Zondag kunnen ABBA-liefhebbers die zich hebben opgegeven deelnemen aan een dagtocht naar de ABBA-expositie in het Belgische Waterloo.

Helga heeft de leden van de band ook weleens in levende lijve ontmoet. "Dat is het voordeel van voorzitter zijn van de ABBA-fanclub", lacht ze. "Wij organiseren ook niets zonder hun toestemming."