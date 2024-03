Dode reeën gevonden in bossen Herperduin, boa’s delen boetes uit

In de bossen van Herperduin in Oss zijn de afgelopen maanden regelmatig dode reeën gevonden. Volgens de gemeente zijn loslopende honden daarvan de oorzaak. De reeën werden door honden doodgebeten of opgejaagd. Om nog meer dode dieren te voorkomen is de afgelopen dagen streng gecontroleerd, negen mensen hebben een boete gekregen.

Woensdagochtend en donderdagavond controleerden boa’s van de gemeente Oss en de boswachter in het natuurgebied. Ze letten daarbij op wildcrossers en mensen die na zonsondergang in de bossen waren, maar de focus lag vooral op loslopende honden. Mensen die betrapt werden met een loslopende hond, kregen een boete van 119 euro. In Herperduin geldt een losloopverbod voor honden. De afgelopen maanden zijn er regelmatig dode reeën gevonden in de bossen. Honden beten de reeën dood of jaagden ze op. De dieren die opgejaagd werden, renden zichzelf alsnog dood tegen een spijlenhekwerk. Behalve groot wild, verstoren honden ook klein wild en nesten van vogels.