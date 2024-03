Winkels Kwantum overspoeld door mensen die 'unieke' spiegel zoeken

Winkels van Kwantum in de hele provincie zijn de afgelopen dagen overspoeld door mensen met maar één vraag: is de Teddy-spiegel nog te koop? Dat is een spiegel met golvende vormen waar een rand van teddy-stof omheen zit. Een woontrend, die bij Kwantum niet zo duur is. Maar helaas, de spiegel is zo'n grote hype op TikTok dat 'ie inmiddels overal is uitverkocht.

De gekte begon donderdagochtend, vertelt hij. "Toen we de winkel wilden openen stonden er al zo'n twintig mensen voor de deur te wachten. We waren heel verbaasd want er staat eigenlijk nooit een rij voor ons filiaal."

Als we bellen met Kwantum Helmond, begint de verkoopmedewerker te lachen: "Je belt vast voor de spiegel. Nou, die is helemaal uitverkocht."

Ook vrijdag lopen er nog veel mensen binnen om te kijken of de spiegel nog te krijgen is. "We hebben vier telefoons in de winkel. Die rinkelen om de haverklap. Iedereen wil weten of wij 'm nog hebben. Helaas moeten we die mensen teleurstellen."

Eenmaal binnen gingen bijna alle klanten meteen opzoek naar de spiegel. Ook begon de telefoon meteen te rinkelen. We hadden een stuk of acht Teddy-spiegels op voorraad maar die waren binnen een uur allemaal verkocht."

In het filiaal in Waalwijk is de gekte niet minder. "Dit is ongekend, dit hebben we nog nooit meegemaakt. Er stond een rij voor de winkel en binnen vijf minuten waren alle spiegels die wij op voorraad hadden verkocht," vertelt een verkoopster. "Ook hebben we al minstens honderd telefoontjes gehad."

Mensen komen van heinde en verre in de hoop aan de TikTok-hype mee te kunnen doen. "Er was hier zelfs een man uit Amsterdam. Hij vertelde dat hij alle filialen afrijdt in de hoop die spiegel nog ergens te vinden. En een mevrouw hier uit de buurt heeft al gezegd dat ze vanaf nu elke dag even binnen zal lopen om te kijken of die spiegel er weer is."