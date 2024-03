Voedselbank waarschuwt voor nepcollectanten die langs de deur komen

De Voedselbank in Gilze en Rijen waarschuwt inwoners voor nepcollectanten. In de Leertuinen, een woonwijk, zouden twee mannen en een vrouw hebben gecollecteerd voor een bedrijf dat pakketten maakt voor de voedselbank. Een van de wijkbewoners vertrouwde het niet en belde de politie.

De nepcollectanten zouden vanaf vijf uur actief zijn geweest in de wijk. Mensen die geld wilden doneren konden dat via een QR-code doen. De minimale gift was 15 euro. Er zouden al zo'n vijf meldingen zijn gemaakt, maar de politie kon dat nog niet bevestigen.

Eerder deze week waren er in Etten-Leur ook collectanten actief. Toen ging het om donaties aan het KWF.