Protest tegen hergebruik SS-strafgevangenis Kamp Vught: 'Dit is ongepast!'

Het is ongepast om de voormalige SS-strafgevangenis van concentratiekamp Vught opnieuw in gebruik te nemen en er zwaar beveiligde cellen in te bouwen voor criminelen van het kaliber Ridouan T. Het zou volgens zeven experts zorgen voor onherstelbare schade aan een rijksmonument dat grote nationale waarde heeft als oorlogserfgoed, is te lezen in Trouw.

Onder de zeven experts zijn onder andere directeur Jeroen van den Eijnde van Nationaal Monument Kamp Vught en erfgoedhoogleraar Rob van der Laarse. De krant baseert zich op een brief van hen aan demissionair minister Franc Weerwind voor rechtsbescherming. De experts reageren daarmee op een voorstel van de Tweede Kamer. In februari stemde een meerderheid voor de bouw van acht zwaar beveiligde cellen in de voormalige strafgevangenis, na een amendement van de PVV en de VVD. 'Absurd'

Een enorme blunder, vindt hoogleraar Van der Laarse. De gevangenis in Vught is volgens hem 'een van Nederlands meest beladen plekken van het erfgoed van de Tweede Wereldoorlog', vergelijkbaar met het Oranjehotel in Scheveningen. Die historische kennis lijkt volgens hem bij de Kamerleden te ontbreken. "Het is alsof je Kamp Westerbork weer tot vluchtelingen- of detentiekamp zou ombouwen. Dat zou toch ook absurd zijn?" In de strafgevangenis, ook wel De Bunker genoemd, brachten honderden verzetsmensen hun laatste uren door. Op de nabijgelegen fusilladeplaats werden 329 verzetsmensen geëxecuteerd. In de gevangenis vond in januari 1944 het ‘bunkerdrama’ plaats: 74 vrouwelijke gevangenen werden opgesloten in één krappe cel. In die nacht overleden tien van hen. De gevangenis met 150 cellen is nu niet toegankelijk voor publiek. Het gebouw is al tien jaar afgekeurd als gevangenis en dient als vergader- en opslagplaats. Het pand staat op het terrein van de PI Vught, de zwaar beveiligde gevangenis pal naast Nationaal Monument Kamp Vught.