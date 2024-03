Bestuurders rijden veel te hard langs wegwerkers en zijn rijbewijs kwijt

Zes automobilisten hebben vrijdagnacht hun rijbewijs moeten inleveren, omdat ze zich niets aantrokken van de wegwerkzaamheden op de A58 bij Breda. Ze reden allemaal veel te hard langs de wegwerkers.

Omdat er aan de weg wordt gewerkt geldt er een maximumsnelheid van 70 kilometer per uur. De zes automobilisten reden ieder vijftig kilometer per uur te hard.

Een van hen was een vrouw die pas sindskort haar rijbewijs had. Een andere automobilist bleek helemaal geen rijbewijs te hebben. Daarop namen agenten de auto waarin de bestuurder zat in beslag.

Wegwerkers luiden de noodklok

Dat het flink mis kan gaan bleek afgelopen september. Een wegwerker op de A58 bij Moergestel raakte gewond nadat een vrachtwagen op een busje van wegwerkers reed.

Bouwend Nederland luidde toen de noodklok. "Wij zorgen voor de veiligheid, maar tegelijkertijd lopen wij gevaar. Er moet echt iets gebeuren, de huidige veiligheidsregels zijn niet genoeg."

Het ongeluk zorgde voor een grote ravage: