Ontslagen man steelt van zijn ex-baas en wordt opgepakt na achtervolging

Een 56-jarige ondernemer is vrijdagmiddag in Breda bedreigd en bestolen door een ex-werknemer. De ex-werknemer (36) wachtte de ondernemer rond halfvier op het terrein van zijn bedrijf op. De man was in januari ontslagen en had daarover al eerder verhaal gehaald en daarbij de ondernemer bedreigd. Ook nu kwam hij dreigend op zijn voormalige baas af.

Er ontstond een woordenwisseling. Op een gegeven moment pakte de verdachte de tas van de ondernemer uit diens auto. In die tas zaten onder meer een laptop en de portemonnee van de man. Vervolgens reed de ex-werknemer weg. De ondernemer waarschuwde de politie en zette de achtervolging in. Stopteken

Een gewaarschuwde agent kreeg op de Zevenbergseweg in Klundert het tweetal in het oog en nam de achtervolging over. Hij gaf de verdachte een stopteken, maar de man weigerde daaraan gehoor te geven. Hij gaf gas bij . Er volgde een wilde achtervolging waarbij de verdachte meerdere keren tegen het verkeer in reed. Uiteindelijk stopte hij op de Blauwe Hoef in Klundert en probeerde hij er rennend vandoor te gaan. Stroomstootwapen

Pas toen de agent dreigde zijn stroomstootwapen te gebruiken, gaf de verdachte zich gewonnen. Hij is aangehouden en in de cel gezet.