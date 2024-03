Vrouw gebruikt lachgas achter het stuur en vlucht: wilde achtervolging

Een 30-jarige automobiliste is zaterdagnacht aangehouden na een 88 kilometer lange achtervolging van Breda richting Rotterdam. Agenten zagen haar op de woonboulevard aan de straat Kruisvoort in Breda lachgas gebruiken in haar auto. Toen ze haar wilden aanspreken, ging ze ervandoor.

Met hoge snelheden - tot boven de 190 kilometer per uur - reed ze richting Bergen op Zoom en vervolgens richting Rotterdam. Tijdens de achtervolging gooide ze tot twee keer toe een lachgascilinder uit het raam. Die konden de agenten ternauwernood ontwijken.

Vonkenregen

De eerste cilinder ketste voor de politieauto op het wegdek en sloeg over de politieauto heen tegen de achterkant aan. De tweede stalen cilinder schoot onder de auto van de agenten door en leidde tot een vonkenregen. "Wonder boven wonder is er niemand gewond geraakt", laat een agent weten op Instagram.

Bij de achtervolging kregen de agenten hulp van collega’s van de Landelijke Eenheid, de eenheid Rotterdam, de verkeerspolitie en een politiehelikopter. Uiteindelijk kon de vrouw bij Rotterdam Heijplaat worden klemgereden.

Poging doodslag

De automobiliste wordt verdacht van het rijden onder invloed, het bezit van lachgas, het ernstig in gevaar brengen van het overige verkeer, poging doodslag en poging tot zware mishandeling. Ze is vastgezet in een cellencomplex.