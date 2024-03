Beginnend automobilist racet met 200 kilometer per uur langs wegwerkers

Een automobilist is zaterdagnacht met 200 kilometer per uur langs wegwerkers op de A58 geraasd. Op die weg van Galder richting Tilburg mag het verkeer nu maar 70 kilometer per uur rijden door werkzaamheden. De hardrijder is zijn rijbewijs en auto kwijt.

De agenten moesten flink op het gaspedaal trappen om in de buurt van de zwarte Audi te komen, maar uiteindelijk lukte het de automobilist te stoppen. Bij benzinestation Hazeldonk kon de bestuurder zijn rijbewijs en auto meteen inleveren. Onder invloed

In de auto zat iemand die pas net een rijbewijs heeft. Hij bleek onder invloed. Hij had een alcoholpromillage van ruim 1,25 - zo'n zes glazen bier. "Dit is een waarde waarmee zelfs ervaren bestuurders hun rijbewijs moeten inleveren", laat de verkeerspolitie weten. Het rijbewijs van de man wordt opgestuurd naar de verkeersofficier en die gaat een beslissing nemen over het rijbewijs en de auto van de man. Daarnaast moet de automobilist op eigen kosten een rijcursus gaan doen bij het CBR. 'Dit heb ik nog niet vaak meegemaakt'

Vrijdagnacht trokken ook al zes automobilisten zich weinig aan van de snelheidsbeperkingen op deze weg. Ook zij moesten hun rijbewijs inleveren. "Maar deze snelheidsovertreding tijdens wegwerkzaamheden heb ik nog niet zo vaak meegemaakt in mijn politiecarrière", laat een van de betrokken agenten weten. Noodklok

Bouwend Nederland luidde afgelopen september de noodklok, nadat een vrachtwagen op de A58 bij Moergestel hard op een busje van wegwerkers botste. Een wegwerker raakte gewond. "Wij zorgen voor de veiligheid, maar tegelijkertijd lopen wij gevaar. Er moet echt iets gebeuren, de huidige veiligheidsregels zijn niet genoeg." De ravage was enorm: