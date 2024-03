Heroes Den Bosch wint knotsgekke bekerfinale in orkaan van geluid

Een heerlijke sfeer zondagmiddag bij de bekerfinale basketbal. Ruim 800 supporters van Heroes Den Bosch zorgden voor een enorme herrie in Topsportcentrum Almere. Ze konden na afloop flink gaan feesten, want in een zinderende wedstrijd tegen Landstede Hammers uit Zwolle pakten de Bosschenaren de beker: 89-82. "Ik had het niet meer verwacht, maar mede door de steun van de supporters hebben we gewonnen. Wat een geweldige wedstrijd", zegt Daley Versluijs (13) uit Nieuwendijk.

Nee, de fans van Heroes Den Bosch waren niet naar Almere afgereisd om stil op hun stoel te blijven zitten. Al ruim een uur voor aanvang van de bekerfinale was een groot deel van de hal in Almere goedgevuld met voornamelijk aanhangers van Heroes Den Bosch. Vrijwel allemaal in het rood met de tekst 'Cupfighters 23/24' op de voorkant.

Bij het voorstellen van de spelers ging het pas echt los in de topsporthal. Niet alleen door het geschreeuw van de Bossche fans, maar ook door de vele vuvuzela's, die we nog wel kennen van het WK voetbal 2010 in Zuid-Afrika. Een aantal ouders was zo slim geweest om voor hun kinderen een koptelefoon mee te nemen, geen overbodige luxe.

Heroes Den Bosch was de favoriet voor de winst, maar een bekerfinale is altijd een wedstrijd op zich. Bij de Bossche club wilden ze daarom zo min mogelijk praten over een eventuele huldiging. "Bijgeloof of niet, we moeten het eerst maar eens laten zien", was het korte antwoord namens de organisatie.

Tot een huldiging leek het helemaal niet te komen, want de Zwollenaren namen in het derde kwart een voorsprong van wel tien punten. Het slot van de wedstrijd was echter een ongelofelijk spektakel. Heroes Den Bosch kwam op gelijke hoogte en trok uiteindelijk de overwinning naar zich toe: 89-82.

"Ik heb veel basketbalwedstrijden gezien, maar deze zal ik blijven herinneren", zegt Henk (72) uit Den Bosch. "Zo'n sfeer en zo'n slot, dit was fantastisch."

Vanessa Verheijden uit Oosterhout genoot van de ambiance en het spel. "De spanning was niet normaal, dit was echt een mooie wedstrijd. Het was volle bak gezelligheid op de tribunes en dat trekken we nog wel even door naar Den Bosch later vandaag."