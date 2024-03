Van der Poel verliest in wielerklassieker van Deense concurrent

Het is Mathieu van der Poel niet gelukt om de 86e editie van de Vlaamse wielerklassieker Gent-Wevelgem te winnen. Bij de sprint was Mads Pedersen uit Denemarken sneller.

Tijdens de koers van 253 kilometer hadden de wielrenners veel last van de wind. "Er zal heel veel gebeuren voor we in de finale komen", voorspelde Van der Poel al voor de start.

Met nog 84 kilometer te gaan, op de eerste beklimming van de Kemmelberg, trok Van der Poel door. Alleen Mads Pedersen en Jonathan Milan van Lidl-Trek konden op het lastigste klimmetje van de koers het wiel van de wereldkampioen volgen, zag de NOS.

Minder fris

Op de tweede beklimming van de Kemmelberg was het Pedersen die demarreerde. Van der Poel miste de explosiviteit die hij bij de eerste beklimming wel had. Hij leek wat van zijn frisheid te hebben ingeleverd, na zijn sterke optreden in de wielerwedstrijd E3 Saxo Classic van vrijdag. In de afdaling kon hij wel weer aansluiten.

Het peloton kon de drie koplopers op dat moment in de verte zien rijden. Op de derde en laatste beklimming kwam Pedersen als eerste boven. Van der Poel moest opnieuw op zijn tanden bijten, maar kon hem wel bijhouden.

Eindsprint

De sprint tussen het duo werd vroeg ingezet. Van der Poel kwam vlakbij de finish nog tot halverwege de fiets van Pedersen, maar een paar meter voor de streep moest hij zich neerleggen bij zijn verlies.

Hij had uiteindelijk niet genoeg energie om te winnen. Daarmee ontbreekt deze wielerklassieker klassieker, die hij nooit eerder won, nog altijd op zijn erelijst.

"Onderweg, bij de tweede beklimming, had ik al het gevoel dat Mads sterker was. De wedstrijd van vrijdag was heel vermoeiend. Ik moest nu enorm diep gaan om te kunnen volgen. Ik heb op karakter moeten rijden en ik denk dat tweede plaats hoogst haalbare was", aldus Van der Poel na afloop tegen de NOS.