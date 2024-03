Vlammen slaan uit dak van stal, duizenden varkens zijn nog binnen

Foto: Kevin Kanters/SQ Vision. Foto: Kevin Kanters/SQ Vision. Foto: Kevin Kanters/SQ Vision. Foto: Kevin Kanters/SQ Vision. Foto: Kevin Kanters/SQ Vision. Volgende 1/5 Foto: Kevin Kanters/SQ Vision.

In een stal aan de Molenakker in Boekel is zondagavond brand uitgebroken. De vlammen slaan uit het dak. Volgens de veiligheidsregio zitten er nog duizenden varkens in de stal. Er is een NL Alert verstuurd naar mensen die in de omgeving wonen.

De brand brak rond half elf uit bij een stal van varkenshouderij Coppens. Omdat het vuur zou kunnen overslaan op andere stallen op het terrein, werd al snel opgeschaald naar 'zeer grote brand'. In de brandende stal staan nog duizenden varkens. De brandweer moet eerst het vuur blussen, voordat ze naar binnen kunnen om de dieren te redden. Om veilig te kunnen blussen is de stroom van het bedrijf uitgeschakeld. Bij de brand komt veel rook vrij. Mensen die in de buurt van de varkenshouderij wonen, hebben daarom een NL Alert gekregen. Het advies is om uit de rook te blijven en ramen en deuren te sluiten. 'Gaat de goede kant op'

Rond een uur 's nachts lijkt het er volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio op dat het vuur niet zal overslaan. "We gaan er vanuit dat het bij deze ene stal blijft." Ook de rookontwikkeling neemt af. "We kunnen nog niet zeggen dat de brand onder controle is, maar het gaat de goede kant op."