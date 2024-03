Van dak stal is na brand alleen geraamte over, overlevende biggen nagekeken

Het dak van de stal waar het vuur woedde is verwoest (foto: Floortje Steigenga). Het bedrijf waar de brand woedde, is afgezet met lint (foto: Floortje Steigenga). Volgende 1/2 Het dak van de stal waar het vuur woedde is verwoest (foto: Floortje Steigenga).

Van het dak van de varkensstal van varkenshouderij Coppens aan de Molenakker in Boekel, waar zondagavond een uitslaande brand woedde, is slechts een geraamte over. Maandagochtend, bij daglicht is de schade aan de stal pas goed te zien. "Je ruikt bij het terrein maandagochtend nog de brandlucht, vermengd met de varkenslucht", vertelt onze verslaggever.

Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio zouden bij de brand vierduizend biggen omgekomen zijn. Een dierenarts controleert later op de dag de varkens die de brand overleefd hebben. Goede brandwerende maatregelen

Het vuur werd rond halfelf zondagavond ontdekt. Omdat het vuur zou kunnen overslaan op andere stallen op het terrein werd al snel opgeschaald door de brandweer. Om veilig te kunnen blussen, werd de stroom van het bedrijf uitgeschakeld. Rond kwart over drie 's nachts was de brand onder controle. De brand bleef beperkt tot de ene stal. Overslag naar andere stallen werd voorkomen door de goede brandwerende maatregelen die de boer had genomen. De brandweer moest eerst het vuur blussen, voordat ze naar binnen kon om te proberen de dieren te redden. Brandstichting

De politie vermoedt dat er sprake is van brandstichting. Er is een verdachte aangehouden. Bij de brand kwam veel rook vrij. Mensen die in de buurt van de varkenshouderij wonen, kregen daarom een NL Alert met het advies uit de rook te blijven en ramen en deuren te sluiten.

Foto: Kevin Kanters/SQ Vision.

De stalbrand was rond kwart over drie zondagnacht onder controle (foto: Kevin Kanters/SQ Vision).