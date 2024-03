Geen kraamhulp voor Demi (28) nu bevalling nadert: ‘Alles zit vol’

Demi Theijssen (28) uit Veghel is dertig weken zwanger en hoopte zich onbezorgd op haar bevalling te kunnen voorbereiden. Maar nu blijkt dat de kraamhulp die ze had aangevraagd, niet meer geleverd kan worden. Vanwege personeelstekort en ziekteverzuim sluit We Care Geboortezorg in Helmond, het kraamzorgbureau waar ze ingeschreven stond, per 1 mei de deuren.

We Care is een kraambureau uit Helmond dat kraamzorg levert in Brabant en Flevoland. In Brabant stoppen ze daar eind volgende maand mee, liet de organisatie onlangs via een mail aan cliënten weten: “We hebben te kampen met veel ziekteverzuim en leegloop van het personeelsbestand. We hebben keihard gewerkt om dit probleem op te lossen, maar dat is helaas niet gelukt. Met pijn in het hart moeten we besluiten om in Brabant te stoppen per 1 mei."

Andere kraamzorginstellingen in de buurt zitten helemaal vol. En Demi vreest nu dat ze er in haar kraamweek alleen voor staat.

Demi heeft samen met haar man al een dochtertje van vier. Omdat ze na haar bevalling destijds een postnatale depressie kreeg, had ze veel steun aan haar kraamhulp. Na vier jaar wachten, besloten Demi en haar man vorig jaar dat ze voor een tweede kindje wilden gaan.

“Ik hoorde toen al van vriendinnen die zwanger waren en ook van familie dat zij moeite hadden met het vinden van kraamzorg. Dus ik wilde er op tijd bij zijn”, vertelt Demi. Direct na haar eerste echo hing ze daarom aan de lijn met kraamzorginstellingen. “Een daarvan lachte me zelfs min of meer uit”, zegt ze. “Die zeiden dat het gebruikelijk is dat je meteen al bij een positieve zwangerschapstest belt.” Uiteindelijk werd ze doorverwezen naar We Care, waar wél plek was.

Een maand geleden kreeg Demi een mailtje van het bureau dat haar kraamzorguren verkort werden naar drie uur per dag, vanwege drukte. “Prima, zolang ze maar komen checken hoe het met de baby gaat." Maar even later kreeg ze bericht dat het bureau eind april helemaal zou stoppen: “Ze stuurden me een lijst met kraambureaus in de buurt en wensten me veel geluk.”

In paniek belde Demi alle bureaus in de regio op, maar alles zit vol. In Nederland heeft iedere pas bevallen vrouw recht op minimaal 24 uur kraamzorg. Dat moet vanuit de basiszorgverzekering geleverd worden en daarom klopte Demi aan bij haar zorgverzekering, FBTO. Maar ook die constateerde dat alle aangesloten bureaus vol zitten.