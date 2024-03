Een wereld zónder ASML zou er heel anders uit zien: hoe, lees je hier

ASML is niet meer weg te denken uit de Brainportregio. De chipmachinefabrikant bestaat dit paasweekend veertig jaar. In de loop der jaren hebben de technische ontwikkelingen elkaar in een sneltreinvaart opgevolgd en inmiddels is ASML ook niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Kijk alleen maar naar deze zeven wereldberoemde 'uitvindingen' die mede dankzij de chipmachines van ASML zijn 'geboren'.

Je kunt het haast zo gek niet bedenken of ASML heeft er wel aan meegewerkt. In veel elektrische apparaten zitten tegenwoordig chips verwerkt. Die chips zijn waarschijnlijk weer geproduceerd met machines van de Veldhovense techgigant. Een greep uit de lijst: 1. TomTom

Wie had hem vroeger niet in de auto? Het navigatiesysteem was de uitvinding die de wegenkaarten overbodig maakte. Het apparaat kwam rond het jaar 2000 uit. "In die navigatiesystemen zitten ook chips die gemaakt zijn met ASML-machines, maar ook van onze concurrenten. In die tijd leken alle chipmachines best wel op elkaar", vertelt een woordvoerder van ASML.

Het losse navigatiesysteem was jaren geleden niet weg te denken (foto: ANP).

2. USB-sticks

Ook de geheugenstick kwam rond het jaar 2000 op de markt. De eerste stick had een geheugen van 8 megabyte en was relatief duur. Inmiddels zijn er USB-sticks met meer dan een terabyte (1000 gigabytes) geheugen te koop. Dankzij de nieuwe machines van ASML zijn de chips door de jaren heen flink goedkoper geworden. "Een USB-stick met 128 gigabyte geheugen kost nu ongeveer elf euro, maar dat was tien jaar geleden bijna tachtig euro. Je zou kunnen stellen dat het maken van een geheugenchip nog steeds ongeveer evenveel kost, maar dat er meer geheugenruimte op diezelfde chip kan."

De USB-stick is door de jaren flink in prijs verlaagd (foto: Esa Riutta/Pixabay).

3. Google

Sinds 1998 kunnen we ons allemaal suf surfen dankzij de populaire zoekmachine van Google. Een zoekopdracht wordt razendsnel uitgevoerd door grote computers met daarin chips die gemaakt zijn met de machines van ASML. Jaren na de komst van de zoekmachine van Google kwamen daar ook nog sociale media als Facebook, Twitter, Instagram en WhatsApp bij. Ook voor de opslag van berichten zijn chips van de machines van ASML gebruikt. 4. iPhones

De eerste telefoon van Apple, de iPhone, kwam halverwege 2007 uit. Het was een van de eerste telefoons zonder toetsenbord of cijferknoppen. Vanaf dat moment moest alles 'ingetoetst' worden op het scherm van de telefoon. ASML maakte ook machines voor de chips die het brein moesten zijn van deze telefoons. "Je kunt gerust stellen dat er in elke moderne smartphone een chip zit die door een machine uit Veldhoven is gemaakt", vertelt de woordvoerder. "De huidige iPhones zou je zonder ASML-machine niet meer kunnen maken. Dan liepen we nu waarschijnlijk nog met de iPhone 7." 5. Netflix

Zo'n tien jaar geleden doken streamingdiensten als Netflix, Videoland en Spotify op in Nederland. Daarmee was er veel opslag nodig in de cloud voor al die films en series, maar ook moesten deze razendsnel gestreamd kunnen worden. "Er moest goedkoop en energiezuinig veel data opgeslagen kunnen worden en het moest ook snel bekeken kunnen worden. Waar je er vroeger een hele dag over deed om een film illegaal te downloaden, kun je die film nu direct bekijken. Dit ook nog in topkwaliteit qua beeld, 4K-kwaliteit namelijk. Daar is echt een versnelling in gekomen dankzij onze nieuwe machines."

Films kunnen tegenwoordig razendsnel gestreamd worden (foto: Frank Reppold/Pixabay).

6. Zelfrijdende auto's

Aan het begin van de 21ste eeuw komen de eerste auto's op de markt die de automobilist helpen om met zijn auto binnen de lijnen te blijven. Met de komst van onder meer Tesla is de zelfrijdende techniek in een vogelvlucht geraakt. Inmiddels zijn er ook volledig zelfrijdende bussen. "Zonder onze nieuwste machines was de techniek nu niet zover geweest. De computers in die auto's en bussen moeten alles heel precies in de gaten houden. Daarvoor is heel veel rekenkracht nodig en dat kan met de nieuwste chips."

Tesla's aan de snelladers (foto: René van Hoof).

7. ChatGPT

De afgelopen jaren is kunstmatige intelligentie (AI) sterk in opkomst. Een voorbeeld daarvan is ChatGPT, een chatrobot op je telefoon die zelf antwoorden kan geven op vragen. "Zonder onze nieuwste machines was ChatGPT nu niet voor iedereen beschikbaar geweest", vertelt de ASML-voorlichter. Hij besluit: "Zonder onze nieuwste machines die in de afgelopen vijftien jaar ontwikkeld zijn, was de mensheid technologisch gezien veel minder ver geweest. Dat scheelt misschien wel tien jaar."

Tekstgenerator ChatGTP (foto: ANP Foto/Koen van Weel).