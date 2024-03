Luuk haalt opgelucht adem na verlies trouwring in enorme berg kunstmest

Luuk Hagting uit Swifterbant in Flevoland verloor zijn trouwring toen hij aan het werk was in een kunstmestfabriek in Breda. Na zo'n drie maanden kan hij opgelucht adem halen: zijn ring zit weer om zijn vinger. In een lading kunstmest kwam het sieraad weer terug in Swifterbant en dat was zijn geluk.

Hagting werkt voor Agrifirm en moest in een fabriek in Breda zijn. "Ik had met mijn handen in de kunstmest gezeten, dat was vies en ik schudde mijn handen af. Toen ontdekte ik dat ik mijn trouwring niet meer om mijn vinger had", vertelt hij tegen Omroep Flevoland.

Volgens de man uit Swifterband moet zijn sieraad toen in de enorme bult kunstmest zijn gevallen. "Er lag een berg van 900.000.000 kilo kunstmest en die is vervolgens in bigbags door het hele land verspreid."