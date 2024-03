Het leven van Jan bestaat nog altijd uit voetbal, voetbal en voetbal

Hij was basisspeler in de WK-finale van 1978, won met PSV diverse prijzen waaronder de UEFA-cup en als speler en trainer werkte hij bij clubs in binnen- en buitenland. Jan Poortvliet (68) is niet het type om rustig te genieten van zijn pensioen. Sterker nog, de Eindhovenaar is als trainer actief bij dríe clubs in zijn woonplaats. “Voetbal is een familieziekte. Bij iedereen gaat het om voetbal, voetbal en nog eens voetbal.”

Het is iedere dag plannen voor Jan, want het trainen van jeugdteams bij FC Eindhoven en VV Gestel en het hoofdtrainerschap bij RPC vergt de nodige tijd en voorbereiding. “Daarnaast heb ik een zoon die in de jeugdopleiding van Willem II voetbalt. Het is allemaal best veel, maar het zorgt er wel voor dat je lekker druk bezig bent en altijd scherp moet zijn.”

Het niveauverschil tussen de ambitieuze 'Onder 18' van FC Eindhoven en zijn amateurteams is groot. Voor Jan maakt het echter niets uit. “Alles heeft zijn charme. Geloof me, of je nou de titel pakt bij de profs of bij een amateurclub: de blijdschap is hetzelfde. Je bent er een jaar mee bezig en een kampioenschap is een bekroning voor de hele club. Alleen blijven goede prestaties in het betaald voetbal wat langer hangen in de herinnering van mensen.”

Wat hij in het algemeen merkt, is een mentaliteitsverandering. “In een profopleiding zie ik dat jongens er alles aan willen doen om beter te worden. Bij de amateurs zie ik zeker wel liefhebbers, maar vrijwel niemand die vaker wil trainen om nog beter te worden. De opvattingen zijn veranderd en er is natuurlijk veel meer dan alleen voetbal.”