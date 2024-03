De tweede grand prix van het seizoen was in de MXGP geen gelukkige voor de Brabantse motorcrossers Jeffrey Herlings en Glenn Coldenhoff. Beiden kampten vooraf met buikgriep en waren daardoor verzwakt. Coldenhoff had zelfs dubbel pech door een valpartij in de slotfase. Calvin Vlaanderen was wel fit, zo is te zien in deze aflevering van MX Brabant.

Ronald Strater Geschreven door