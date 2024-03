Pinkie rijdt langs alle Grand Prix om helmen van crossers schoon te maken

Henk alias Pinkie en Giovanni aan het werk. Henk alias Pinkie kijkt toe hoe collega Giovanni een hel schoonmaakt. Volgende 1/2 Henk alias Pinkie en Giovanni aan het werk.

Modder, zand en zweet. Na bijna elke manche van een Grand Prix is de helm van een motorcrosser hartstikke vuil. Of die nu van Jeffrey Herlings, wereldkampioen Jorge Prado of een opkomend talent is. Na afloop gaan de helmen dan ook naar de speciale truck van Henk van Bommel (60) uit Deurne, die in de motorcrosswereld 'Pinkie' wordt genoemd. Samen met zijn Italiaanse collega Giovanni Pelizza zorgt hij ervoor dat ze weer blinkend schoon worden.

Wie de paddock van de GP in Spanje binnenkomt, ziet meteen een enorme vrachtwagen staan. Een groot, zwart gevaarte met een podium ervoor. Het is de servicetruck van Airoh, fabrikant van motorhelmen, die door chauffeur Henk van Bommel naar alle Europese Grand Prix wordt gereden. Een groepje motorcrossfans staat er naar een groot beeldscherm te kijken. Op dat scherm is de motorhelm van Jeffrey Herlings te zien die in het sop wordt gezet. “Zo kan iedereen goed zien hoe de helmen van de motorcrossers na elke manche worden schoongemaakt", vertelt Henk van Bommel. "Van Herlings, maar ook van Prado, Everts en Coenen. De grote mannen, ja. Mensen vinden dat mooi om te zien."

"Ik moet zo'n dertig tot veertig helmen per dag schoonmaken."

Henk rijdt niet alleen de servicetruck, maar is er ook voor allerlei hand-en-spandiensten. Hij helpt tijdens de Grand Prix vooral collega Giovanni Pelizza die de helmen poetst. De Italiaan doet dat met een kleine hogedrukreiniger, een spons en een luchtpistool in een beschermend, half open plastic omhulsel. “Er is geen geheim om de helmen goed schoon te maken”, zegt Pelizza. “Gewoon water en zeep gebruiken. En dan schrobben. Maar wel elke keer voorzichtig de binnenvoering verwisselen.” “Het ligt aan de omstandigheden of het veel werk is”, vervolgt hij. “Als het regent, is er meer modder en dan is het ook meer werk. Ik moet zo’n dertig helmen per dag schoonmaken. En soms wel veertig. En dat drie keer per dag." "Dat kunnen de rijders natuurlijk ook wel zelf, maar de meeste zijn een beetje verwend”, lacht Henk. “Het is een service aan de rijders, want die hebben met de wedstrijd al genoeg aan hun hoofd. En schoonmaken is ook belangrijk omdat de reclame op de helm goed zichtbaar moet zijn.” De motorcross is Henk zijn leven. In het wereldje kent Henk iedereen en iedereen ook Henk. Maar meestal niet bij zijn echte naam. “Vroeger waren we een keer in Bern op de Grand Prix en kwamen wat leuke dames tegen”, vertelt Henk. “We stonden wat te kletsen en op een gegeven moment vroegen ze naar mijn naam. Ik zei ‘Henkie’, maar ze verstonden ‘Pinkie’. Sindsdien heet ik hier dus zo.”

"De paddock is net een klein dorp."

In de winter werkt Henk bij een installatiebureau, maar tijdens het seizoen rijdt hij de enorme servicetruck van Airoh door heel Europa. Van Zweden tot aan Italië. "Vorig jaar was de truck nieuw en aan het einde van het seizoen stond er toen 21.000 kilometer op de teller. Het is een groot ding dus je moet wel voorzichtig zijn." In de paddock voelt Henk zich als Pinkie als een vis in het water. "Ik kom al sinds de jaren negentig bij de motorcross en het is net een rondreizend circus. Ik slaap ook in de truck. De paddock is eigenlijk net een klein dorp, je komt elkaar telkens weer tegen om fijn te buurten. Ik voel me er thuis."