Willy (73) en Henny (70) hebben Paaspop om zich heen zien groeien

Willy en Henny Vermeulen uit Schijndel hebben in al die jaren Paaspop enorm zien groeien. Het is nu zo groot dat hun huis zowat midden op het festivalterrein staat. “De glazen stonden wel eens te trillen in de kast”, zegt Henny.

De twee hebben een band met het festival. Willy houdt al een paar jaar het grasveld op het Paaspop terrein bij. “Er kwam speciaal sportveldgras op het Paaspopterrein. En ze vroegen of ik iemand wist om dat bij te houden”, legt Willy uit. “Ik ben toch gepensioneerd en heb alle tijd.” Sindsdien is hij er maar druk mee. “Je moet het op tijd maaien. Of als het droog is beregenen”, vertelt hij.

Als je in de achtertuin van Willy en Henny aan de Vijverweg staat zie je aan alle kanten tenten van Paaspop. Aan de ene kant staat de Jack Daniels tent en aan de andere kant kijk je tegen de Thunderbolt. Het festival begon ooit in de manege 400 meter verderop. “Het kwam elk jaar een stukje onze kant op. En nu zijn we helemaal ingebouwd”, zegt Henny.

Nu is dat anders volgens het stel. Het is wat stiller geworden. “Er zijn steeds strengere geluidsnormen. Het aantal decibels is een stuk minder”, zegt Henny.

Met al die tenten om het huis heen zou je denken dat de twee gek worden van de herrie. “Dat valt wel mee”, zegt Willy. “Het gaat hooguit tot ongeveer half 2 door. Vroeger was dat erger. De eerste keer dat er een tent naast onze tuin kwam was dat de Extrema. Dat was van die bonk muziek. Dat ging zo hard toen. De koffiemolen trilde gewoon van een plank af. Kleng! Op de grond.”

De echte drukte begint een paar weken voor Paaspop. Dan begint de opbouw. “De rest van het jaar weet niemand de Vijverweg te vinden”, zegt Willy. “Maar tijdens de opbouw is het hier druk met kijkers. Ja, we zouden zelfs entree kunnen vragen.”

Maar ook op een ander manier is het wat rustiger geworden rond het huis van Willy en Henny. De ingang van het festival is niet meer in hun straat en ook de camping ligt tegenwoordig een stukje verder weg. “Dat is wel jammer”, zegt Willy. “Nu zien we de bezoekers niet meer voorbij lopen. Dat was altijd mooi.” Henny vult aan: “Vooral in de punktijd was dat mooi. Zag je al die mensen met grote hanenkammen en kapotte spijkerbroeken.”

De twee kijken uit naar Paaspop en ze blijven zich verwonderen hoe groot het is geworden. “We zijn net even op het terrein gaan wandelen”, vertelt Henny. “We stonden even in de grootste tent, de Apollo. Nou, dat is een heel ding tegenwoordig. Daar past een hoop volk in.”

Hoe ze ook genieten van Paaspop, ze kijken ook weer uit naar dat het allemaal voorbij is. “Ik vind het ook wel fijn dat het weer rustig is aan de Vijverweg”, zegt Henny.