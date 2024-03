Jeugdspeler van amateurclub is ineens international: 'Besef kwam na afloop'

Voor Rigolino Stakenburg is een droom uitgekomen. De 17-jarige voetballer uit Hilvarenbeek maakte dit weekend zijn debuut voor het nationale elftal van Bonaire. Wat het extra bijzonder maakt, is dat de verdediger nog gewoon in de jeugd speelt van de Tilburgse amateurvereniging SC 't Zand. "Pas na afloop kwam bij mij het besef hoe bijzonder deze prestatie is."

Als kleine jongen zette Rigolino zijn eerste stappen op het voetbalveld van Hilvaria. Drie jaar geleden verkaste hij naar Real Lunet in Vught en een seizoen later meldde hij zich bij SC 't Zand. Met de 'Onder 19' staan de Tilburgers derde in de eerste divisie, vrij uniek voor een Brabantse amateurclub. "We hebben een hele goede lichting", legt Rigolino uit. "Er zijn meerdere jongens die stage gaan lopen bij profclubs. En met mij hebben we dus zelfs een international in het team."

"Toen ik werd opgeroepen, voelde ik me heel erg trots."

Dat hij ooit international zou worden, was al jaren een wens van Rigolino. Toen hij een paar maanden geleden werd benaderd door de voetbalbond van Bonaire heeft hij dan ook geen moment getwijfeld. "Ik moest eerst wel bewijzen dat ik familiebanden met het eiland heb. Niet zo moeilijk, mijn vader is er geboren en onder andere mijn oma, tantes en veel neven en nichten wonen er. Toen ik uiteindelijk werd opgeroepen voor de selectie, voelde ik me heel erg trots. Ik heb heel veel leuke reacties gehad van familieleden en vrienden natuurlijk, maar ook uit meer onverwachte hoek."

"Ook op dit niveau is er kleedkamerhumor."

De spelers van Bonaire verzamelden zich voor de oefeninterland van dit weekend in de Amerikaanse hoofdstad Washington. "De nieuwe spelers moesten zich eerst voorstellen met een liedje of dansje. Mijn zangkunsten zijn niet echt best, dus ik koos ervoor om te dansen op Antilliaanse muziek." Tijdens de drie trainingen ging het er volgens Rigolino serieus aan toe. Bondscoach Rilove Janga stelde hem op zijn gemak en nam zo de spanning weg. De band onderling noemt de 17-jarige 'erg goed'. "Ook op dit niveau is er kleedkamerhumor", zegt hij met een lach. In het stadion van DC United stond de oefeninterland tegen El Salvador op het programma. Rigolino begon op de bank, maar in de tweede helft mocht hij gaan warmlopen. "Nerveus was ik vooraf niet, al voelde ik op het moment van de warming-up wel dat het nu echt ging gebeuren." "Als invaller heb ik twaalf minuten meegedaan en ik heb volop genoten. Er zat flink wat volk op de tribunes en onder andere door de sfeer, trommels en fakkels was het vet om op het veld te staan. Met de 1-1 eindstand tegen een goed voetballand mogen we zeker tevreden zijn. Eerder dit jaar speelde El Salvador nog 0-0 tegen het Inter Miami van Lionel Messi."

"Het was een te gekke ervaring."

Zijn debuut smaakt naar meer. "Ik hoop er de volgende interlands weer bij te zijn. Het was een te gekke ervaring en ik heb er op voetbalgebied van geleerd. Het baltempo ligt veel hoger dan bij de amateurs." Rigolino wil zich nu bij SC 't Zand verder ontwikkelen en uiteindelijk zo hoog mogelijk gaan voetballen: "Het zou mooi zijn om met mijn hobby mijn geld te verdienen."