Steekpartij in Oss, man gewond, verdachte spoorloos

De vestiging van Basic-Fit waar de steekpartij plaatsvond (foto: Gabor Heeres/SQ Vision). De man werd binnen gevonden (foto: Gabor Heeres/SQ Vision). Politie en ambulance werden ingeschakeld (foto: Gabor Heeres/SQ Vision). Ambulancepersoneel ontfermde zich over het slachtoffer (foto: Gabor Heeres/SQ Vision). Volgende 1/4 De vestiging van Basic-Fit waar de steekpartij plaatsvond (foto: Gabor Heeres/SQ Vision).

Bij een steekpartij aan de Euterpelaan Oss is in de nacht van maandag op dinsdag een man gewond geraakt. Het slachtoffer werd rond twintig over drie gevonden in de hal van sportschool Basic-Fit. Hij is naar het Radboudumc in Nijmegen gebracht.