Bomen vogelvrij verklaard, maar actiegroep Bomenridders gaat de strijd aan

In het buitengebied van de gemeente Zundert mogen binnenkort alle bomen met een doorsnede van minder dan 60 centimeter zonder vergunning gekapt worden. Actiegroep De Bomenridders reageert verbijsterd op het nieuwe beleid van de gemeente. Woensdagmiddag werd een petitie met bijna 1600 handtekeningen aan de burgemeester overhandigd om de plannen tegen te houden. "Dit is verschrikkelijk. Het wordt een kaalslag!"

Wandelend door het buitengebied kunnen Hans Schep en Monique Groot het nog steeds niet geloven. Zij vrezen voor een enorme verschraling als het nieuwe bomenbeleid van Zundert doorgaat. Om de plannen te dwarsbomen zijn ze ongeveer drie maanden geleden actiegroep De Bomenridders gestart, een initiatief dat in meer plaatsen bestaat. "Als alle bomen dunner dan 60 centimeter zonder vergunning gekapt mogen worden, zijn ze vogelvrij", zegt Schep. "Dat is absurd en mag niet gebeuren, want bomen zijn van levensbelang voor mens, dier en insect. Ik hoop dat onze petitie helpt en dat de plannen van tafel gaan. Zo niet, dan overwegen we juridische stappen."

"Met het nieuwe kapbeleid verdwijnt ook de herplantingsplicht."

Hans en Monique hebben een meetlat bij zich. Ze laten zien welke bomen er wel en welke er straks niet gekapt mogen worden. De meeste, beschermde exemplaren uitgezonderd, kunnen straks sneuvelen. Daar zitten ook bomen bij van 100 jaar of ouder. "Bij het kapbeleid hoorde altijd de herplantingsplicht, maar die verdwijnt met het nieuwe beleid ook", vertelt Monique Groot. "Dat is verschrikkelijk. Als je een boom van 100 jaar oud kapt en nieuwe plant, duurt het net zo lang voordat de boom en alles eromheen weer is opgebouwd." Wethouder Ellie Kools lijkt echter bij het nieuwe bomenbeleid te blijven. "Een groene en boomrijke gemeente gaat ons aan het hart", stelt ze. "Dat blijft zo met de nieuwe regels. Inwoners weten heel goed wat wel en niet kan. Als iemand in het verleden een kapvergunning aanvroeg, werd die namelijk altijd verleend. In omliggende gemeenten werken ze al langer met vergunningsvrij kappen", verdedigt de wethouder haar plannen. "We verwachten absoluut geen kaalslag."

"Er zullen altijd mensen zijn die bomen maar lastig vinden."

De Bomenridders vertrouwen niet zo op dit gezonde verstand. "Er zullen altijd mensen zijn die de bomen maar lastig vinden en ze om niets omhakken. Tot nu toe zijn alle kapvergunningen dan wel verleend, maar daar zaten ook bomen bij die eigenlijk helemaal niet gekapt hadden mogen worden. Ik zet er mijn vraagtekens bij en heb geen vertrouwen in het besluit van de wethouder." "Ik verwacht wel degelijk een kaalslag," vult Monique Groot aan, "want het is voor sommigen handig om minder bomen te hebben. In de bomenteelt, die hier heel groot is, is schaduw bij de kassen alleen maar lastig. Bomen verdwijnen en komen nooit meer terug."

"We gaan niet in bomen klimmen of zo."