Help, het wordt zomertijd! Jan de Slaapman geeft tips voor goede nachtrust

De klok gaat dit weekend weer een uur vooruit. Dat betekent dat het 's ochtends een uurtje langer donker is en 's avonds blijft het langer licht. Klinkt positief. Maar eigenlijk is de zomertijd volgens slaapexpert Jan Denneman helemaal niet goed. Want door te veel licht in de avond slaap je juist slechter. Maar hoe komen we dan toch de zomer door? 'Jan de Slaapman' geeft tips.

Overal waar Jan Denneman komt, meet hij de lichtsterkte. Want hoe meer licht je overdag ziet, hoe beter je slaapt. Lichtsterkte wordt uitgedrukt in lux. Overdag hebben we minstens 500 lux nodig. Buiten kom je daar zelfs op een bewolkte dag makkelijk aan, maar binnen is dat een grotere uitdaging. En dat kan invloed hebben op je nachtrust. "Veel mensen slapen niet goed. Dat komt doordat ze overdag niet genoeg licht krijgen en 's nachts niet genoeg duisternis", legt Denneman uit. Dat heeft volgens hem effect op de biologische klok. "Krijg je overdag op kantoor te weinig licht is en ga je daarna om zes uur 's avonds nog naar een terrasje? Dan denkt je biologische klok dat het ochtend is en krijg je een soort jetlag, waardoor je niet goed slaapt." Daarom neemt de Slaapman overal waar hij naartoe gaat een luxmeter mee. Dan weet hij waar hij het meeste licht krijgt. In de studio van Omroep Brabant nam hij ook de proef op de som. Vier tips voor een goede nachtrust van Jan de Slaapman: Ga licht meten. Koop een lichtmetertje of installeer een lichtmeetapp op je smartphone. Je kunt die overal gebruiken, zodat je een indruk krijgt van het licht op die plek.

Zorg dat je de hele dag minstens 500 lux hebt. Hang dus goede lampen boven je bureau of ga dichter bij het raam zitten.

Zorg dat je minstens twee uur per dag buiten komt.

Zodra de zomertijd is ingegaan: scherm je twee uur voordat je gaat slapen af van daglicht. Ga binnen zitten en doe de gordijnen dicht. Want twee uur voordat je gaat slapen moet je duisternis hebben, minder dan 10 lux.