Vluchtende automobilist klapt op auto en vrachtwagen: twee gewonden

Een automobilist heeft donderdagochtend in Oud Gastel een ongeluk veroorzaakt terwijl hij probeerde te vluchten voor de politie. In zijn vlucht botste hij op de Roosendaalsebaan met zijn auto op een andere auto en een vrachtwagen. Vervolgens konden agenten die de man achtervolgden hem alsnog in de kraag vatten.

Bij het ongeluk raakten de man die op de vlucht sloeg en de bestuurder van de andere auto gewond. Waarom de automobilist aan de agenten wilde ontkomen, is niet duidelijk. Van de voorkant van zijn auto is na de crash alleen een hoopje schroot over.

De auto van de man raakte zwaar beschadigd (Foto: SQ Vision/Christian Traets).