Horecazaken in Schijndel dicht tijdens Paaspop: 'Geen personeel'

Al dagen kijken vooral de jongeren in Schijndel uit naar Paaspop. Juist zij werken in de lokale kroegen en feestcafés. Dus dit weekend, als Paaspop plaatsvindt, houden veel horecazaken de deuren dicht. Zodat hun werknemers zelf kunnen gaan feesten op het festival. “We gunnen hen dit feestje”, zegt horecaondernemer Yick van der Velden.

Glenn van den Hurk opende in mei afgelopen jaar zijn horecazaak The Pub. Uit ervaring bij andere zaken waar hij daarvoor werkte, weet ook hij dat het beter is om zijn zaak dicht te houden komend weekend. “Alle twintig medewerkers gaan naar Paaspop, op één na. Ik ga zelf ook”, zegt hij lachend. “Als ik open was gebleven, hadden zoveel mensen vrij gevraagd dat ik moest kiezen wie wel en wie niet. De andere feestdagen zoals carnaval moest iedereen volle bak werken. Dus ik gun ze nu ook een leuk feestje.”

Het jonge horecapersoneel in Schijndel ruilt de bar massaal in voor Paaspop. En dat is niet zo gek, volgens Rein de Groot, eigenaar van feestcafé De Sok. “Voor Schijndel is Paaspop hetzelfde als carnaval. Veel mensen zijn ermee bezig en gaan ernaartoe”, zegt hij.

Niet alleen het personeel, maar ook de cafébezoekers trekken dit weekend massaal naar het festivalterrein. "Iedereen die in Schijndel wil uitgaan, is op Paaspop. Ons publiek is er het hele weekend”, zegt The Pub-eigenaar Van den Hurk. “Als we open zouden gaan, doen we dat voor een paar man. Het kost je dan meer dan dat je verdient zo’n weekend.”

Dat weet ook Yick van der Velden, eigenaar van Wijnbar De Buren. “We hadden het afgelopen weekend nog heel druk, maar voor komend weekend hadden we nauwelijks reserveringen staan", zegt hij. "Ik heb er vrede mee om dicht te gaan."

Volgens de eigenaar van feestcafé De Sok snappen de meeste gasten het besluit. “Wij zijn een café voor jongeren, dus de meesten gaan zelf ook naar Paaspop. En daarnaast is het festival tot zo laat open, dat tegen de tijd dat mensen bij ons zijn, we toch al dicht moeten.”

Op tweede paasdag zijn de kroegen en cafés gewoon weer open. Al is het nog maar de vraag of het druk gaat worden. “Ik denk dat de meesten wel genoeg hebben gedronken in de drie dagen op Paaspop”, zegt Van den Hurk met een lach. "Maar wie wil kan nog even nafeesten."