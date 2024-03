Vrachtauto vast onder viaduct, bestuurder raakt niet ernstig gewond

Bij de ingang van vrachtwagenbouwer DAF aan Dirk Boutslaan in Eindhoven is donderdagmiddag een truck die contrainers vervoerde, vast komen te zitten onder een viaduct. De bestuurder raakte gewond aan zijn hoofd, maar niet ernstig, meldt de politie ter plaatse.

De bestuurder had kranen aan de achterzijde van de vrachtwagen per ongeluk omhoog laten staan. De truck reed vervolgens onder een viaduct door, waarna de kranen de bovenkant van het viaduct raakten. De voorkant van de vrachtauto schoot vervolgens omhoog.

Hulp van DAF

De brandweer was massaal aanwezig. Er landde ook een traumahelikopter op het naastgelegen fabrieksterrein van vrachtwagenfabrikant DAF. De bedrijfsbrandweer, die gespecialiseerd is in vrachtwagens, schoot ook te hulp.

Ook werd de hulp ingeroepen van een heftruck uit de fabriek. Die heftruck was nodig omdat de metalen bruggen, die de brandweer normaal gebruikt om op de hoogte van een vrachtwagencabine te werken, hier te laag bleken.

Bestuurder bevrijd

Uiteindelijk wist de brandweer de bestuurder te bevrijden. Daarvoor moest een deur van de vrachtwagen worden afgeknipt. De bestuurder raakte gewond aan zijn hoofd, maar kon zelf via een trap uit de cabine klimmen.

Hij is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie heeft de bestuurder 'veel geluk' gehad.