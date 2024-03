Vrienden beginnen wielercafé in oude kerk: 'We gaan expats leren fietsen'

Het zijn vijf wielerfanaten die hun hand niet omdraaien voor een tochtje van 200 kilometer. En tegelijkertijd willen ze met veel geduld expats in Eindhoven fietsles gaan geven. “Heel veel expats kunnen niet fietsen. Ze hebben zelfs nog nooit een fiets gezien. Wij gaan het ze leren,“ zegt Richard Luiken van het nieuwe fietscafé dat zondag in Eindhoven van start gaat.

Wie de biertap en de wc’s voorbijloopt, komt bij de kapel in de kerk terecht. Hier hangt een serene rust. De kaarsjes branden. Op een van de bankjes zit Walter Verweij. Hij is een van vijf wielervrienden die het initiatief voor het café hebben genomen. Hij wil de kapel vaak gaan bezoeken en een kaarsje aansteken.

Zondag gaat het wielercafé Velosoof open, tijdens de Hoogmis van het wielrennen: de Ronde van Vlaanderen. Hoe toepasselijk want Velosoof zit in de Steentjeskerk, bij het Philips Stadion. De kerk met glas-in-loodramen is omgebouwd tot café, eetgelegenheid en wielerwinkel. Vlak voor de opening wordt er hard gewerkt om alles zondag klaar te hebben. ”Ik ben nog nooit zoveel in de kerk geweest”, zegt initiatiefnemer Luiken lachend.

"Ik fiets regelmatig naar Maastricht, naar het Onze Lieve Vrouweplein. Dan steek ik een kaarsje op. Omdat je dan goed je best hebt gedaan die dag, maar ook omdat je tijdens het fietsen altijd wel aan iemand denkt. Zo is het idee ontstaan. Dat mensen stil kunnen staan bij geliefden en mensen aan wie ze op dat moment denken. Dat kan hier ook."

“Ik ben in 2017 een buurman verloren tijdens de beklimming van de Mont Ventoux. Hij kreeg een hartstilstand. Tijdens het fietsen denk ik heel vaak aan hem. Ik vind het ook mooi dat ik daar op deze plek af en toe rustig bij stil kan staan.”

Het wielercafé richt zich met name ook op de vele expats in de regio. Verweij verwacht dat de kapel een aantrekkingskracht op hen heeft. “Ik denk dat expats meer in de kerk komen dan de gemiddelde Nederlander. Dit is een mooi plekje waar ze stil kunnen staan bij de mensen ver hier vandaan. Het is een plekje om even rustig aan iemand te kunnen denken.”