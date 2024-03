A59 kort dicht bij Drunen-West nadat vier voertuigen botsen

De A59 is donderdagmiddag rond half vier kort dicht geweest door een ongeval bij Drunen-West. Daar waren vier voertuigen op elkaar gebotst in de richting van Den Bosch. Inmiddels is een rijstrook open voor het verkeer.

De vertraging bedraagt op dit moment ruim een uur. Het verkeer richting Den Bosch kan het beste via Tilburg omrijden over de snelwegen A27 en A58. De politie onderzoekt nog wat de toedracht is van het ongeval. Ongeluk

Het is onduidelijk wat er precies gebeurd is en of er gewonden zijn gevallen.