Grote brand in villa, brandweer druk bezig met nablussen

Op de Sluisstraat in Geldrop is donderdag aan het eind van de middag brand uitgebroken in de aanbouw van een villa. De vlammen sloegen uit het dak van het huis. Er zijn geen gewonden gevallen. De brandweer is inmiddels bezig met het nablussen en spreekt daarbij van een 'complexe situatie'.

"Het nablussen zal daarom nog enige tijd gaan duren", meldt de brandweer rond half acht. "Met warmtebeeldcamera's worden brandhaarden opgespoord en afgeblust." Er kwam veel rook vrij bij de brand. De brandweer waarschuwde omstanders om uit de rook te blijven. Aanbouw

In de aanbouw zit onder meer een klein kantoor en een carport. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. De brandweer schaalde op omdat er veel water nodig is om de brand te kunnen blussen. De brandweer is aanwezig met twee blusvoertuigen en een hoogwerker. Daarnaast zet de brandweer drie grote containers met water in.

Foto: Dave Hendriks/SQ Vision.

Foto: Dave Hendriks/SQ Vision.