Zestig jerrycans gedumpt in buitengebied, vermoedelijk drugsafval

In het buitengebied van Hoeven zijn vrijdagochtend zo’n zestig jerrycans gevonden. Wat er in de vaten zit wordt onderzocht, maar de politie vermoedt dat het gaat om drugsafval gaat. Een groot deel van de vaten is in een beekje beland.

Een voorbijganger ontdekte de jerrycans en belde de politie. Volgens een 112-correspondent zijn er ook slangen, een houten kist en plastic bakken in het beekje gedumpt. De vaten hebben volgens de politie niet gelekt. Daardoor is er geen schade aan het milieu. De gemeente gaat de vaten en jerrycans veilig opruimen.