183 bestuurders op de bon geslingerd voor rijden met mobiel in hand

De politie heeft donderdag tijdens een grote controle op een aantal snelwegen in West-Brabant 195 boetes uitgedeeld. In 183 gevallen ging het om het vasthouden van een mobiele telefoon achter het stuur.

De politie hield een zogenoemde MONO-actie, die de laatste tijd regelmatig worden gedaan om afleiding op de weg tegen te gaan. Agenten reden rond in een touringcar en er werd een camera boven de snelweg gezet. In de buurt van de touringcar reden tien onopvallende politieauto’s om automobilisten die in de fout gingen aan de kant te zetten.

Een groot deel van de automobilisten werd bekeurd op de A27 bij Oosterhout. Ook op de A17 bij Standaarbuiten werden veel bestuurders op de bon geslingerd.

Eén automobilist kreeg een boete omdat hij zijn mobiel tussen zijn schouder en hoofd had geklemd. Ook dit is volgens de politie niet toegestaan, omdat het voor afleiding zorgt.

De boete voor het rijden met een telefoon in je hand kost 420 euro. Tijdens de controle is de staatskas dus gespekt met ruim 76.000 euro.

