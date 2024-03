50.000 euro verstopt in verborgen ruimte van auto, inzittenden opgepakt

De politie heeft donderdagnacht vijftigduizend euro gevonden in een auto die over de A16 bij Zevenbergschen Hoek reed. Het geld zat verstopt in een verborgen ruimte in de auto. Waar het vandaan komt, is niet duidelijk. De politie heeft drie inzittenden van de auto, mannen uit België, Frankrijk en Marokko, daarom aangehouden voor witwassen.

De Fransman (23) bleek in zijn thuisland te worden gezocht. De bestuurder van de auto werd donderdagnacht rond drie uur aan de kant gezet voor een controle. De agenten doorzochten de auto en vonden in een verborgen ruimte het enorme bedrag aan contact geld. De route vanuit de Randstad naar de grens van ons land met België wordt vaak gebruikt om drugs, geld of andere illegale spullen ons land in- of uit te voeren. Daarom controleert de politie op die route vaak auto's die in de richting van de grens rijden of daar vandaan komen. De mannen zijn aangehouden. De auto, eigendom van een touringcarbedrijf, is in beslag genomen.