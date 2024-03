Ontsnapt edelhert zorgt voor verbaasde blikken en zet dorp op stelten

Een ontsnapt edelhert heeft vrijdagochtend een groot deel van Drunen op stelten gezet. Het hert werd ontdekt bij een basisschool en sloeg op de vlucht nadat er een poging was gedaan om het dier te verdoven. Het dier kwam uiteindelijk terecht in het centrum, waar het langs de marktkramen rende en het hele verkeer ontregelde.

De juffen denken dat het dier vanuit Cromvoirt komt. "We denken dat het 's nachts over de duinen is gekomen." Lang hadden de leerkrachten niet om het dier te bewonderen. Het hert hupte richting de markt waar het de boel aardig wist te ontregelen.

Rond elf uur ’s ochtends wisten omstanders het hert in te sluiten. Een dierenarts probeerde het dier vervolgens te verdoven met een verdovingspijl, vertelt een medewerker van dierenambulance Brabant Noordoost. “Als het pijltje eenmaal in zijn kont zit, duurt het even voordat het begint te werken. Maar door het prikje schrok het hert en vluchtte het weg.”

Volgens een correspondent rende het dier met de verdovingspijl in zijn achterwerk door de straten van Drunen. Het kwam vervolgens middenin het centrum terecht. “Daar rende het tussen de marktkramen door, langs de friettent en de bibliotheek.” Het zorgde voor flink veel chaos, want het verkeer in de omgeving stond door toedoen van het ontsnapte hert overal vast.

Omstanders hebben het dier uiteindelijk kunnen vangen en op een oprit vastgezet. Inmiddels begon de verdoving te werken en viel het dier op de grond. Volgens de dierenambulance is het naar een hertenopvang in Helvoirt gebracht.

Het is onduidelijk waar het hert vandaan komt. Medewerkers van de dierenambulance denken dat het is ontsnapt uit een hertenhouderij. Een woordvoerder van Natuurmonumenten noemt de kans dat het gaat om een wild dier 'klein'. Sinds 2016 komen er namelijk in onze provincie geen vrije in het wild levende edelherten voor.