Aftellen tot de landstitel, maar nog geen kampioenskoorts bij PSV

Kampioensshirts werden al gemaakt en kampioenstattoo ‘s zijn al gezet, maar bij PSV loopt (nog) niemand in de polonaise. Dat er een feestje gevierd gaat worden, is duidelijk: de vraag is alleen wanneer? Voor Peter Bosz telt voorlopig alleen de wedstrijd tegen NEC van zaterdag: “Eén van de moeilijkste wedstrijden die we nog krijgen.”

Nog acht wedstrijden dit seizoen en dan moet PSV met de kampioensschaal kunnen pronken. In Eindhoven worden er al kampioensshirts gedrukt en fan Frits Bovers liet al een kampioenstattoo zetten. Wat merkt Peter Bosz van de kampioenskoorts in Eindhoven? “Je hoort erover van supporters bij de open training of van jullie, de media. Maar eigenlijk hoor ik er bij mijn ploeg niks over. Wij denken er nog helemaal niet over na.” Ook niet in zijn dromen? “Dan denk ik aan andere dingen", zegt de trainer vrijdag met een knipoog.

"NEC staat niet voor niks in de bekerfinale."

Geen kampioenskoorts dus bij PSV dat zaterdagmiddag op bezoek gaat in Nijmegen, bij NEC. Die club doet het dit seizoen verrassend goed en staat op een zesde plek. Ze krijgen dan ook de complimenten van Bosz. “Dit is één van de moeilijkste wedstrijden die wij nog krijgen dit seizoen. Niet voor niks staan ze in de bekerfinale. Ze hebben op elke positie een goede voetballer staan. In het begin ging het nog niet geweldig, maar je ziet wat er gebeurt bij een club als ze de rust bewaren.”

"Noa Lang heeft het EK nog niet uit zijn hoofd gezet."