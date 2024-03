Groot onderhoud aan de A27 dit weekend: houd rekening met extra reistijd

Wil je dit paasweekend via de A27 vanuit onze provincie naar Utrecht dan moet je rekening houden met extra reistijd. De A27 richting Utrecht is namelijk tussen knooppunt Hooipolder, bij Oosterhout, en knooppunt Gorinchem vanaf vrijdagavond negen uur tot maandagochtend vijf uur afgesloten vanwege onderhoud.

Delen van de snelweg worden door Rijkswaterstaat opnieuw geasfalteerd, er worden nieuwe detectielussen aangebracht en de belijning op de weg wordt verbeterd. Ook vindt er nog allerlei klein onderhoud plaats. Daarnaast worden er werkzaamheden uitgevoerd ter voorbereiding op het breder maken van de snelweg. De daadwerkelijk verbreding gebeurt later.

Rijkswaterstaat verwacht geen grote (file)problemen als gevolg van de werkzaamheden omdat er bewust is gekozen voor het afsluiten van de A27 in het weekend, wanneer het rustig is op de weg. Alleen als er een ongeluk zou gebeuren, dan zouden de omleidingsroutes volgens Rijkswaterstaat vast kunnen lopen.

Omleidingen

Het verkeer richting Utrecht wordt vanaf knooppunt Hooipolder omgeleid via de A59 en de A2 of via de A59, A16, N3 en A15. En lokaal verkeer in de gemeente Altena wordt omgeleid via de N322 naar de A2. Gele borden langs de weg geven de omleidingsroutes aan. Houd rekening met een extra reistijd die kan oplopen tot een half uur.

Vanwege de veiligheid voor weggebruikers in de andere richting wordt dit weekend ook de linkerrijstrook van de A27 richting Breda afgesloten. Deze afsluiting wordt aangegeven met rode kruizen boven de weg.

