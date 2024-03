Veel overlast door carmeeting met duizenden bezoekers, verkeer loopt vast

Het verkeer in en rond Cuijk kwam vrijdagavond en -nacht volledig vast te staan door een illegale Duitse carmeeting. Volgens de politie was er sprake van duizenden auto's en veroorzaakten de deelnemers daarmee flinke overlast.

Bij een carmeeting komen grote groepen autoliefhebbers samen om hun vaak ‘gepimpte’ auto’s te showen. Zo'n carmeeting wordt vaak op het laatste moment, zonder vooraf de politie en de gemeente in te lichten, via sociale media afgesproken.

Kleef

In De Gelderlander is te lezen dat de deelnemers elkaar eerder op de avond troffen op een grote parkeerplek in het Duitse Kleef. Daar werden ze door de politie weggestuurd. Via Tiktok en Instagram kregen de deelnemers vervolgens de Sportlaan in Cuijk door als nieuw ontmoetingsadres.

Op de carmeeting in Cuijk kwamen volgens een 112-correspondent zo'n 6000 mensen af. Via deze link kun je wat beelden zien van de carmeeting in Cuijk en de gevolgen daarvan.

'Vast tot in Gennep'

"Heel Cuijk zat op slot", vertelt Juanita op Facebook. "En racen door het centrum..." Volgens haar stond het van de snelweg tot aan het voetbalterrein van JVC vol met Duitsers. Monique bevestigt dat het ook rond Cuijk helemaal vast stond. "Helemaal tot in Gennep", laat Naomi weten.

"Stelletje pannenkoeken...", verzucht Ylona. Yolanda keek er juist positief tegenaan. "Keileuk, moeten ze vaker doen." William ziet dat ook wel zitten: "Mooi man, meer van dit!"

Geen boetes

Agenten uit de omliggende gemeenten kwamen naar Cuijk om de plaatselijke politie te ondersteunen en alles in goede banen te leiden. Er hing ook een politiehelikopter boven Cuijk.

"Wij hebben met een groot aantal eenheden vooral toezicht gehouden, gemonitord en auto’s de juiste kant op gedirigeerd", laat een politiewoordvoerder zaterdagochtend weten. "Er zijn geen boetes uitgedeeld of grote ongeregeldheden geweest."

Kort na middernacht waren de meeste auto’s weg. "Wij hebben toen ook onze inzet afgeschaald."